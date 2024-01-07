شاهد في «وسط الخبر»: بنغازي روُحت.. بداية إعمار أم دعاية انتخابية؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، ملف إعادة إعمار بنغازي، بالتزامن مع الفعاليات التي تشهدها المدينة خلال اليومين الماضيين، ومدى جدية خطوات إعادة تعمير مناطق الشرق الليبي، في ظل اتهامات بكون الزخم الحادث مجرد دعاية انتخابية.

وشارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، أمس السبت، في افتتاح خمسة جسور جديدة في بنغازي ضمن برامج الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2024.

وخلال الحفل، قال حفتر إن القيادة تساعد على «بناء مستقبل زاهر لبنغازي استنادًا إلى استراتيچية تعتمد على إعمار البنية التحتية والخارطة العمرانية».

واليوم الأحد، شهدت بنغازي أيضًا افتتاح فعاليات «بنغازي عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي»، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ولفيف من الوزراء والدبلوماسيين ووفود من عدة دول.

ويقول متابعون للشأن العام إن الأولوية كانت يجب أن تكون للمدن المدمرة جراء السيول والفيضانات، وهو ما يدفعهم للتشكيك في نوايا سلطات الشرق الليبي، وهو ما يناقشه البرنامج مع كل من: أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأسمرية د.أحمد الأشهب، والمحلل السياسي حمد الخزار، ورئيس حزب التفاؤل د. أسامة خيرالله.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على «فيسبوك»