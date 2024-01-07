ترحيل 109 مهاجرين غير شرعيين من بنغازي إلى السودان وتشاد

القاهرة - بوابة الوسط

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي بترحيل 109 مهاجرين، يحملون الجنسيتين السودانية والتشادية، الخميس الماضي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن الترحيل شمل 62 مهاجرا سودانيا و47 تشاديا، وذلك من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى مركز الكفرة تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم.

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أحكام إبعاد على بعض المُرحلين

وأشار الجهاز إلى أن المُرحلين بعضهم مصاب بأمراض معدية مثل الوباء الكبدي «C-b»، وجرى ضبطهم من خلال الحملات اليومية التي يشنها الفرع داخل الاختصاص، ومنهم من عليه قيودات أمنية وأحكام إبعاد عن البلاد.

وتعتزم الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد عقد مؤتمر دولي حول ظاهرة الهجرة غير النظامية في مدينة بنغازي أواخر يناير الجاري.

من ترحيل مهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا إلى بلادهم (مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

من ترحيل مهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا إلى بلادهم (مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

من ترحيل مهاجرين سودانيين وتشاديين من ليبيا إلى بلادهم (مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية)