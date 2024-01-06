لجنة تقييم المدن القديمة تزور منطقة الجديد في سبها لصيانتها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي في سبها قيام لجنة فنية بزيارة المدينة القديمة في منطقة الجديد لمعاينة الأضرار التي لحقت بها وإمكانية صيانتها في أقرب وقت.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت إن زيارة لجنة تقييم المدن القديمة برئاسة أبوبكر جماعة هدفه تنفيذ خطة لإعادة نشاط المدن القديمة في بلدية سبها. وستجرى أعمال الصيانة بالتعاون مع جهاز المدن القديمة التابع لوزارة الحكم المحلي.

هل تعيد أعمال التجديد الحياة لحي الجديد؟

وعانت منطقة الجديد لفترات طويلة من تردي الخدمات وغياب الاهتمام الحكومي حتى أن مياه الصرف الصحي غطت بعض الشوارع والمنازل في المنطقة.

- جهاز إدارة المدن التاريخية يتسلم المدينة القديمة في سبها

- مصلحة الآثار تستنكر الأضرار التى لحقت بقلعة سبها التاريخية

- أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

وفي ديسمبر الماضي أعلن مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج تنفيذ عدد من المشروعات في سبها للارتقاء بها، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي سبها بسعة 30 ألف متر مكعب، على أن يبدأ العمل بها في يناير الجاري، وستكون مدة تنفيذها 18 شهرًا إلى جانب إقامة محطات ضخ بالمدينة.

من زيارة لجنة تقييم المدن القديمة لمنطقة الجديد في سبها (المجلس البلدي سبها)

من زيارة لجنة تقييم المدن القديمة لمنطقة الجديد في سبها (المجلس البلدي سبها)

المدينة القديمة بحي الجديد في سبها (المجلس البلدي سبها)

المدينة القديمة بحي الجديد في سبها (المجلس البلدي سبها)