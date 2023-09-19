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أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الثلاثاء 19 سبتمبر 2023, 09:43 مساء
أصبوحة ثقافية في سبها بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها»
فعاليات الأصبوحة الثقافية في سبها عن مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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شهدت مكتبة اليونسكو العريقة بمدينة سبها، اليوم الثلاثاء، أصبوحة ثقافية بعنوان «فزان تبكي درنة وأهلها» بحضور عدد من الشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي من سبها ووادي الشاطئ جنوب ليبيا.

وقال مدير جمعية أصدقاء مكتبة اليونسكو في سبها مسعود بكاكو في حديث إلى «بوابة الوسط» إن الأصبوحة تركزت على عدد من المحاور منها قراءة قصائد من رثاء المدن في الشعر العربي وكلمات عزاء ومواساة إلى جانب توقيع في سجل العزاء يضم تعازي رواد مكتبة اليونسكو إلى ضحايا العاصفة «دانيال».

وأضاف بكاكو: «لقد بلغت أهل فزان هذه المصيبة التي أصابت درنة الياسمين ومدن الجبل الأخضر بوجه عام وأثرت في نفوسنا انفعالات الحزن والألم على ما أصاب مدينة المسرح والفنون والثقافة».

وأكد بكاكو أن المثقفين المشاركين في هذه الأصبوحة «عبروا عن كامل حزننا العميق وقدموا خلال هذا اللقاء نصوصًا شعرية تثير الرحمة على من قضوا في هذه الفاجعة إلى جانب روح المودة والتضامن مع درنة الجريحة».

وشهدت الأصبوحة مشاركات من عدة شعراء وأدباء منهم مبروكة بن قارح ومحمد العباسي إلى جانب السفير السابق الطاهر بن عريفة وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي.

فعاليات الأصبوحة الثقافية في سبها عن مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الأصبوحة الثقافية في سبها عن مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الأصبوحة الثقافية في سبها عن مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الأصبوحة الثقافية في سبها عن مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الأصبوحة الثقافية في سبها عن مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الأصبوحة الثقافية في سبها عن مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الأصبوحة الثقافية في سبها عن مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
فعاليات الأصبوحة الثقافية في سبها عن مدينة درنة المنكوبة، الثلاثاء 19 سبتمبر 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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