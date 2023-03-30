جهاز إدارة المدن التاريخية يتسلم المدينة القديمة في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، تسليم المدينة القديمة في سبها (القرضة) إلى جهاز إدارة المدن التاريخية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن جهاز إدارة المدن التاريخية تسلم المدينة القديمة في سبها بموجب «محضر رسمي بحضور المجلس البلدي سبها».

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وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة جاءت بعد «إخلاء المدينة القديمة سبها (القرضة) من قبل المعتدين عليها» من قبل فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار سبها.

إخلاء المدينة القديمة في سبها من المعتدين عليها وتسليمها لجهاز إدارة المدن التاريخية. (وزارة الداخلية)