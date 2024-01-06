حالة الطقس في ليبيا (السبت 6 يناير 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على مناطق شمال ليبيا اليوم، خاصة الشمال الغربي، والتي تتأثر بامتداد منخفض جوي مصحوبة برياح نشطة إلى قوية.

وقال المركز في نشرة توقعاته لحالة الطقس اليوم السبت 6 يناير 2024، إن درجات الحرارة ستصل إلى 14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية، فيما ستكون السماء صافية مع تسجيل بعض السحب الخفيفة.

راس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تتجاوز سرعتها (80)كم / ساعة، مثيرة للأتربة والغبار على أغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (16-22) درجة مئوية، ولا تتجاوز (14) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة على المنطقة الممتد من الخليج إلى الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17–23) درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (22–25) درجة مئوية، ولا تتجاوز (16) درجة مئوية على غدامس والحمادة وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق.