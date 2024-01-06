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«البريقة»: توزيع 19 ألف أسطوانة غاز في الجنوب.. ونعمل على حل المشكلة نهائيًا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 01:25 صباحا
«البريقة»: توزيع 19 ألف أسطوانة غاز في الجنوب.. ونعمل على حل المشكلة نهائيًا
منصة لغاز الطهي في سبها. (شركة البريقة لتسويق النفط)
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قالت شركة البريقة لتسويق النفط إنها وزعت 19 ألف من اسطوانات غاز الطهي في الجنوب خلال الفترة من 26 ديسمبر الماضي إلى 5 يناير الجاري، مشددة على أنها تعمل حل مشاكل نقص الغاز في المنطقة بشكل نهائي.

وأضافت الشركة في بيان مساء الجمعة، أنها مستمرة في تزويد مناطق الجنوب بغاز الطهي بواقع 2.400 إسطوانة غاز يوميا باستثناء يوم الجمعة؛ وذلك في وقت أغلق فيه محتجون حقل الشرارة النفطي.

إمدادات من مستودعين في طرابلس ومصراتة للجنوب
وأشارت الشركة إلى الحصول على 2450 إسطوانة غاز من مستودع طرابلس النفطي، و900 أخرى من مستودع مصراتة.

كما أكدت «البريقة» وصول 6 منصات لتعبئة غاز الطهي بشكل فوري لمستودع سبها النفطي خلال الفترة الماضية، متابعة : «فرق العمل لازالت تعمل لتجهيز المواقع الخاصة بتنصيب هذه المنصات في بلديات الجنوب الليبي».

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زيادة كميات الوقود لاحتواء غضب المحتجين
ومساء الخميس، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، وذلك في إطار تلبية مطالب المحتجين في فزان المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي مع عدد من عمداء بلديات الجنوب لمناقشة الوضع الراهن في مدينة أوباري، جنوب البلاد، إثر إغلاق حقل الشرارة.

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