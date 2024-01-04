«رويترز»: إغلاق حقل الشرارة يجدد المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط العالمية

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت وكالة «رويترز» الضوء على تأثير إغلاق حقل الشرارة النفطي على إمدادات النفط العالمية، بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال محلل السوق في «آي جي» للوكالة إن الإغلاق الكامل لحقل الشرارة النفطي بسبب الاحتجاجات المحلية، وتواصل التوترات في البحر الأحمر، جدد المخاوف بشأن انقطاع إمدادات الخام حول العالم.

وأكدت «رويترز» أن الاحتجاجات المحلية التي بدأت الأربعاء الماضي، أدت إلى إغلاق كامل للإنتاج في حقل الشرارة الذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا، لافتة إلى أن الحقل «كان هدفا متكرراً للاحتجاجات السياسية المحلية والأوسع نطاقا».

محتجون يغلقون الحقل

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن محتجون من فزان إغلاق حقل الشرارة بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ضعف الخدمات وانقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

- محتجون يغلقون حقل الشرارة النفطي (فيديو)

ويطالب المحتجون بتوفير الوقود ومشتقاته بفزان، وتفعيل قرار إنشاء مصفاة بالجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة بمدن فزان، وتعيين الخريجين من أبناء المنطقة وإعادة هيكلة صندوق إعمار فزان، وإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والمؤسسة الوطنية للنفط بخصوص مستشفى أوباري العام وإلزام المؤسسة بإنشاء مستشفى خاص بفزان.