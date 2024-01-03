شاهد في «اقتصاد بلس»: هل تنقذ مدارس المستقبل قطاع التعليم؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على ملف مشروع مدارس المستقبل الذي تعتزم حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إطلاقه مطلع العام المقبل، بعد الانتهاء من مراجعة مرحلته الأولى مع ديوان المحاسبة، واعتماد خطة التنفيذ من مجلس الوزراء.

مشروع مدارس المستقبل يتضمن إنشاء 1500 مدرسة، منها 500 مدرسة في المرحلة الأولى، وستضم فصولا بسعات مختلفة 9 - 12 - 16 - 20 فصلاً دراسيًا، سعيًا لإصلاح منظومة التعليم المهملة، فهل تنقذ قطاع التعليم في ليبيا؟.

بينما أشار البرنامج إلى إغلاق متظاهرين من فزان، أمس الثلاثاء، حقل الشرارة النفطي بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم، المتمثلة في تحسين الخدمات وحل مشكلة انقطاع الوقود والغاز، محملين المؤسسة الوطنية للنفط والحكومات المسؤولية الكاملة في حال عدم تحقيق مطالبهم.

وتطرق البرنامج أيضا إلى توقيع الحكومة المكلفة من مجلس النواب كبرى العقود في مجال إعادة الإعمار مع شركة «المقاولون العرب» المصرية.

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