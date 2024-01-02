أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الثلاثاء 2 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

فبينما صعد سعر الدولار إلى 6.01 دينار من 6 دنانير، انخفض اليورو إلى 6.51 دينار مقابل 6.52 دينار أمس. كما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.53 دينار من 7.60 دينار، حسب متداولين وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.