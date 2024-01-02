أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الثلاثاء 2 يناير 2024)

تباينت أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.
فبينما صعد سعر الدولار إلى 6.01 دينار من 6 دنانير، انخفض اليورو إلى 6.51 دينار مقابل 6.52 دينار أمس. كما هبط سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.53 دينار من 7.60 دينار، حسب متداولين وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي.
سعر الليرة التركية مقابل الدينار الليبي
وفي حين ثبت سعر الليرة التركية عند 0.21 دينار، والدينار التونسي عند 1.95 دينار، انخفض سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 291 مقابل 292 دينارا للغرام أمس.
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