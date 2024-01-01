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«الداخلية»: الوقود متوفر بكميات كافية وتقلص الازدحام أمام محطات التوزيع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 12:38 صباحا
«الداخلية»: الوقود متوفر بكميات كافية وتقلص الازدحام أمام محطات التوزيع
اللواء بشير الأمين يتحدث من داخل ميناء طرابلس البحري، الأحد 31 ديسمبر 2023 (وزارة الداخلية)
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طمأنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المواطنين بأن الوقود متوفر وبكميات كبيرة داخل مستودعات طرابلس والزاوية، ما أدى لتقلص الازدحام أمام المحطات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، رئيس اللجنة المشكلة لحلحة أزمة الوقود اللواء بشير الأمين.

وقام الأمين بجولة تفقدية اليوم الأحد داخل مستودع ميناء طرابلس رفقة منسق اللجنة للواء ميلود محمد عطية، ومدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري اللواء محمد أحمد الجراي، وعدد من مندوبي شركات توزيع الوقود والغاز ومندوبين عن الأجهزة الأمنية العاملة بالميناء.

- «الداخلية»: توافر الوقود بكميات كافية في مستودعي طرابلس والزاوية
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وأشار إلى أن الازدحام أمام محطات الوقود بدأ في التقلص، على أن تنتهي الأزمة غدًا الإثنين، مؤكدا أن الشركات الناقلة تعمل بشكل مستمر في نقل الوقود من داخل ميناء طرابلس إلى محطات التوزيع، بحسب بيان نشرته وزارة الداخلية على «فيسبوك».

وعن غاز الطهي، قال الأمين «نحاول فتح القنوات الرسمية وغير الرسمية واتخاذ إجراءات من قبل جهاز الحرس البلدي ووزارة الداخلية وشركة البريقة لتوزيع الغاز»، مشيرا إلى معالجة الإشكاليات التي تواجه تدفق البنزين من خلال زيادة الكميات والعودة إلى الوضع الطبيعي.

الأمين: تخصيص قطعة أرض في جنزور لبناء خزانات وقود احتياطية
وأشار الأمين تخصيص قطعة أرض في جنزور لبناء خزانات احتياطية لتحقيق مخزون استراتيجي، بالإضافة إلى خزاني الوقود في الزاوية وطرابلس، واللذين جرى تخزين وقود ملوث فيهما، حيث أصدر النائب العام أمرًا بمعالجة المادة المخزّنة في مصفاة الزاوية في فترة تصل إلى شهر ونصف الشهر، ومن ثم استغلال الخزانين في المخزون الاستراتيجي.

وناقش وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات خلال جولته مع الجهات المعنية أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه عملية تفريغ الوقود من السفن الناقلة والمتمثلة في سوء حالة الطقس واضطراب حالة البحر أحياناً لنقلها لمحطات توزيع الوقود.

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