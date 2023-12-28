«الداخلية»: توافر الوقود بكميات كافية في مستودعي طرابلس والزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» توافر الوقود بكميات كافية داخل مستودعي طرابلس والزاوية.

جاء ذلك على لسان منسق لجنة حلحلة أزمة الوقود والغاز لواء ميلود محمد عطية خلال تفقده داخل مستودع ميناء طرابلس أمس الأربعاء، حسب بيان الوزارة على صحفتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال عطية إن الشركات الناقلة للوقود تعمل بشكل مستمر داخل ميناءي مصراتة وطرابلس إلى محطات توزيع الوقود، ولا داعي للازدحام أمام المحطات.

توافر الوقود في مستودعات شركة البريقة

وأمس الأربعاء، صرح رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم بأن «الوقود متوافر بمختلف مستودعات الشركة»، مشيرا إلى صدور «التعليمات لإدارة التشغيل بالمنطقتين الغربية والجنوبية بالتنسيق مع لجنة أزمة الوقود وشركات التوزيع، وتكثيف الجهود، واستمرار تزويد المحطات وعمل محطات شركة البريقة على مدى الساعة».

- شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى

- «البريقة» تؤكد توافر الوقود وتنفيذ طلبيات شركات التوزيع في كل المناطق

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، فؤاد بالرحيم، توزيع سبعة ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى، مطمئنا المواطنين بشأن توافر الوقود في محطات التوزيع ومستودعات الشركة.