اللافي يستعرض مع أعيان وحكماء زوارة الرؤية الاستراتيچية لمشروع المصالحة

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي مع أعيان وحكماء زوارة وأعضاء المجلس الأعلى للأمازيغ، مشروع المصالحة الوطنية ورؤيته الاستراتيچية، والاستعدادت الجارية لانعقاد المؤتمر الوطني الجامع، بمشاركة جميع الأطراف الرئيسية في العملية السياسية وكل مكونات الشعب الليبي، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

والتقى اللافي مع أعيان وحكماء مدينة زوارة، ظهر اليوم الأحد، بحضور عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر وعميد بلدية زوارة ورئيس جهاز الحرس البلدي ومسؤولي مختلف الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني في المدينة ومجلس أمازيغ ليبيا.

أهمية مشروع المصالحة

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن أعيان وحكماء زوارة رحبوا باللافي، وعبروا عن دعمهم الكامل لجهوده والمجلس الرئاسي، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإعادة الاستقرار للبلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية.

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وشدَّد اللافي من جانبه على أهمية دور كل مكونات المجتمع الليبي، في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يعمل عليه المجلس الرئاسي، باعتبارها أحد أهم عوامل إعادة بناء الدولة واستقرارها.

الملفات الخدمية

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء اللافي مع أعيان وحكماء زوارة تطرق بجانب مشروع المصالحة الوطنية، إلى مناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتوفير الخدمات الأساسية، حيث أكد اللافي أن مطالب واحتياجات المواطنين في تطوير الخدمات وتحسينها، هي حق أصيل للجميع تكفله كل حقوق المواطنة.

لقاء اللافي مع أعيان وحكماء زوارة، الأحد 31 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)

حديث اللافي مع أعيان وحكماء زوارة، الأحد 31 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)