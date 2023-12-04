  • Alwasat News
Atwasat

اللافي يؤكد لأعيان المقارحة إصرار «الرئاسي» على إنجاز المصالحة ومعالجة أوضاع السجناء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 05:57 مساء
اللافي يؤكد لأعيان المقارحة إصرار «الرئاسي» على إنجاز المصالحة ومعالجة أوضاع السجناء
لقاء اللافي مع وفد المقارحة، الإثنين 4 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي لممثلين عن أعيان قبيلة المقارحة إصرار المجلس الرئاسي على إنجاز مشروع المصالحة الوطنية ومتابعة أوضاع السجناء ومعالجتها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستقبل اللافي بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، صباح اليوم الإثنين، ممثلين عن أعيان قبيلة المقارحة، وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء خصص «ببحث العديد من القضايا التي تهم مدن الجنوب، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، وأوضاع السجناء».

- المنفي يبحث مع وفد من المقارحة أوضاع السجناء السياسيين
- خلال لقاء مع وفد «المقارحة».. «الرئاسي» يؤكد دور القبائل في رأب الصدع
- أعيان المقارحة يطالبون «الرئاسي» بالاستمرار في مبادرة إطلاق السجناء لدعم المصالحة

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي «أكد لأعيان قبيلة المقارحة، إصرار المجلس الرئاسي على إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة الجميع دون استثناء، باعتبار ملكيته الوطنية لكل الليبيين، وصولًا لحل الأزمة، والعبور إلى مرحلة الاستقرار، والسلام الدائمين في الوطن، والالتزام بمتابعة أوضاع السجناء ومعالجتها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة ومبادئ حقوق الإنسان».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وفد الأعيان أكد من جانبه خلال اللقاء على «دعمهم اللامحدود» للمجلس الرئاسي في الخطوات التي يتخذها لمعالجة الانسداد السياسي ومشروع المصالحة الوطنية، مثمنين «الدور الكبير والمحوري» الذي يقوم به اللافي في هذا الاتجاه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة

انطلاقة جديدة لبرنامج «ملعب الوسط» عبر شاشة «Wtv».. الليلة
كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟

كيف وظف الاحتلال الإسرائيلي الذكاء الصناعي لمضاعفة حجم الدمار في غزة؟
«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»

«بوابة الوسط» تستعرض ختام الجولة الخامسة وبداية السادسة من «دورينا»
كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة

كاريكاتير خيري - الدبلوماسية الأميركية في فلسطين المحتلة
إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه

إجراءات تأديبية في الطريق لهالاند.. وغوارديولا يدافع عنه
الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا

الجزائر تستضيف معسكر منتخب فلسطين استعدادًا لكأس آسيا
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي لذوي الهمم (3 ديسمبر)
الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر

الفيلم السوداني «وداعا جوليا» يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في مصر
الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية

الهلال يفقد نتيجة مباراته مع فيوتشر المصري بكأس «الكونفدرالية» الأفريقية
أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي

أبوسليم يحقق فوزا تاريخيا بـ«الكونفدرالية» على حساب ساغرادا أسبيرانسا الأنغولي
حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)

حزب الله يستهدف 6 مواقع وآلية للاحتلال من جنوب لبنان ويصيب 11 إسرائيليًا (شاهد)
«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء

«لوموند» تكشف حقيقة ادعاء الاحتلال الإسرائيلي بشأن الأنفاق تحت مستشفى الشفاء
«WTV» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط»

«WTV» تكشف خريطة ومواعيد «ملعب الوسط»
بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب

بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب
أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يلاقي ساغرادا الأنغولي في الجزائر بـ«الكونفدرالية»
المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024

المسلمون الأميركيون يدشنون حملة ضد إعادة انتخاب بايدن في انتخابات 2024
ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن

ذكرى رحيل رجب الماجري شاعر المرأة والوطن
الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»

الهلال يستضيف فيوتشر المصري بحثا عن أول ثلاث نقاط في مجموعات «الكونفدرالية»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور: مساعدات ليبية في غزة قبل كسر الهدنة
بالصور: مساعدات ليبية في غزة قبل كسر الهدنة
«الهجرة الدولية» ترصد تداعيات التغير المناخي على أنماط المهاجرين إلى ليبيا
«الهجرة الدولية» ترصد تداعيات التغير المناخي على أنماط المهاجرين ...
بالصور: عودة الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة إلى الخدمة
بالصور: عودة الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الزويتينة إلى الخدمة
1.39 مليار دينار إيرادات النفط المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة خلال نوفمبر
1.39 مليار دينار إيرادات النفط المحصلة من شركات عقود الامتياز ...
عون: لدى ليبيا 7 موانئ لتصدير النفط وليست في حاجة إلى ميناء خارجها
عون: لدى ليبيا 7 موانئ لتصدير النفط وليست في حاجة إلى ميناء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 نوفمبر 2023)
انخفاض الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية (الثلاثاء 14 ......
المزيد
اللافي يؤكد لأعيان المقارحة إصرار «الرئاسي» على إنجاز المصالحة ومعالجة أوضاع السجناء
اللافي يؤكد لأعيان المقارحة إصرار «الرئاسي» على إنجاز ......
الاتفاق على إنزال الأحمال والأوزان المخالفة عبر 4 منافذ برية
الاتفاق على إنزال الأحمال والأوزان المخالفة عبر 4 منافذ برية...
السفارة الأميركية: ليبيا توفر 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035
السفارة الأميركية: ليبيا توفر 20% من احتياجاتها للكهرباء عبر......
عون: لدى ليبيا 7 موانئ لتصدير النفط وليست في حاجة إلى ميناء خارجها
عون: لدى ليبيا 7 موانئ لتصدير النفط وليست في حاجة إلى ميناء ......
1.39 مليار دينار إيرادات النفط المحصلة من شركات عقود الامتياز والمشاركة خلال نوفمبر
1.39 مليار دينار إيرادات النفط المحصلة من شركات عقود ......
المزيد