اللافي يؤكد لأعيان المقارحة إصرار «الرئاسي» على إنجاز المصالحة ومعالجة أوضاع السجناء

القاهرة - بوابة الوسط

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي لممثلين عن أعيان قبيلة المقارحة إصرار المجلس الرئاسي على إنجاز مشروع المصالحة الوطنية ومتابعة أوضاع السجناء ومعالجتها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

واستقبل اللافي بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، صباح اليوم الإثنين، ممثلين عن أعيان قبيلة المقارحة، وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء خصص «ببحث العديد من القضايا التي تهم مدن الجنوب، وفي مقدمتها المصالحة الوطنية، وأوضاع السجناء».

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وأضاف المكتب الإعلامي أن اللافي «أكد لأعيان قبيلة المقارحة، إصرار المجلس الرئاسي على إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، بمشاركة الجميع دون استثناء، باعتبار ملكيته الوطنية لكل الليبيين، وصولًا لحل الأزمة، والعبور إلى مرحلة الاستقرار، والسلام الدائمين في الوطن، والالتزام بمتابعة أوضاع السجناء ومعالجتها بما يتوافق مع القوانين والتشريعات النافذة ومبادئ حقوق الإنسان».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وفد الأعيان أكد من جانبه خلال اللقاء على «دعمهم اللامحدود» للمجلس الرئاسي في الخطوات التي يتخذها لمعالجة الانسداد السياسي ومشروع المصالحة الوطنية، مثمنين «الدور الكبير والمحوري» الذي يقوم به اللافي في هذا الاتجاه.