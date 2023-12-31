بالصور.. ضبط شخص حاول تلفيق تهمة السرقة لدورية أمنية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الأحد، ضبط شخص حاول تلفيق تهمة سرقة ثلاثة آلاف دينار لأعضاء إحدي الدوريات الأمنية التابعة لها في أحد نقاط الطوق الأمني.

وحسب بيان صادر عن المديرية، تقدم المتهم بشكوى في ديوان المديرية بأن مبلغا ماليا خاصا بوافد (مصري الجنسية) كان يرافقه من مدينة طرابلس قد اختفى فور استيقافهما من قِبل دورية الشرطة، متهمًا أعضاء الدورية بالاستيلاء عليه من درج المركبة.

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الشاكي وضع المال في جيبه

لكن رجال الدورية قالوا إن الشاكي وضع المال في جيبه، ما استوجب التثبت، والتأكد من صحة الاتهام.

وبينت عملية التفتيش الأمني للسيارة أن المبلغ المالي المسروق مخبأ في غطاء المحرك، ليعترف سائق السيارة بأنه سرق المبلغ، وليس أعضاء الدورية، فاتخذت الإجراءات حياله، وأودع المتهم في الحجز.

المبلغ المالي في محرك السيارة. (مديرية أمن صبراتة)

المبلغ المالي في محرك السيارة. (مديرية أمن صبراتة)

المتهم بتلفيق تهمة السرقة لرجال الدورية. (مديرية أمن صبراتة)