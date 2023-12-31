ضبط أدوية منتهية الصلاحية في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، السبت، ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل المركز الصحي «القرضة» في مدينة سبها.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية لمفتشي المركز على المراكز والمرافق الصحية في المدينة، حيث تقرر سحب هذه الأدوية وإتلافها، وفق بيان مقتضب صادر عن المركز.

- بالصور: ضبط أدوية منتهية الصلاحية في سبها

إلى ذلك، أبلغ مركز علاج الأورام بمحلة عبدالكافي مفتشي مركز الرقابة بوجود أدوية منتهية الصلاحية حيث جرى حصر الكمية تمهيدا لإتلافها.

والأربعاء الماضي، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومخالفات طبية عديدة في سبها. وأشار المركز في بيان إلى رصد مخالفات في الإجراءات الطبية في مركز سبها التعليمي للخصوبة والمساعدة على الإنجاب، والمركز الصحي الجديد.