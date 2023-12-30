حكومة حماد: اجتماع مع وفد شركات إماراتي لتنفيذ مشروعات إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد اليوم السبت عقد اجتماع مع وفد ائتلاف شركات إماراتية لتنفيذ مشروعات ضمن مخطط «إعمار درنة»، بعد 3 أيام من إنشاء صندوق معني بهذه المهة.

وأوضحت الحكومة أن الاجتماع عقد اليوم بحضور حماد ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالقاسم حفتر من ناحية، وممثلي ائتلاف الشركات الإماراتية المتخصصة في مجال المقاولات والإنشاءات من ناحية أخرى.

وقال بيان للحكومة إن الوفد الإماراتي قدم عروضًا حول رؤيتهم لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في المنطقة الشرقية. وأضافت أن الوفد قدم تصورا شاملا لترتيب أولويات إعادة الإعمار، ومعالجة أسباب انهيار سدود المدينة، وعرض رؤية شاملة حول إنشاء شبكات المياه، والصرف الصحي، ومحطات التحلية بالمدينة، وفق المواصفات الحديثة العالمية.

بالقاسم حفتر: يجب أن نركز على جودة الأداء بأحدث المواصفات

ونقل البيان تأكيد بالقاسم حفتر على «ضرورة التركيز على جودة الأداء خلال العمل، مع سرعة الإنجاز المطلوبة، لتحقيق التكامل المطلوب، في بناء المشروعات بالمدينة، وفق أحدث المواصفات والمقاييس».

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والأربعاء الماضي، أعلنت حكومة أسامة حماد تشكيل صندوق إعادة إعمار درنة، وتكليف بالقاسم خليفة حفتر مديرا تنفيذيا للصندوق المعني بإعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

من اجتماع مسؤولين بحكومة أسامة حماد مع وفد شركات إماراتي لتنفيذ مشروعات إعمار درنة. (حكومة أسامة حماد)

من اجتماع مسؤولين بحكومة أسامة حماد مع وفد شركات إماراتي لتنفيذ مشروعات إعمار درنة. (حكومة أسامة حماد)

من اجتماع مسؤولين بحكومة أسامة حماد مع وفد شركات إماراتي لتنفيذ مشروعات إعمار درنة. (حكومة أسامة حماد)

من اجتماع مسؤولين بحكومة أسامة حماد مع وفد شركات إماراتي لتنفيذ مشروعات إعمار درنة. (حكومة أسامة حماد)