البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، على تشكيل لجنة متابعة تتولى الإشراف على تنفيذ «إعلان درنة»، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تقنية تتكون من المهندسين والتقنيين المختصين تتولى إعداد الدراسات وخارطة طريق إعادة الإعمار، على تُعرض على لجنة المتابعة للتصديق قبل تنفيذ الإجراءات المبرمجة في خارطة الطريق.

وشارك في المؤتمر، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس بمدينتي درنة وبنغازي، أكثر من 400 شركة وشخصية ودبلوماسيين من أكثر من 35 جنسية من أنحاء العالم، بحسب البيان الختامي للمؤتمر.

وأضاف البيان الختامي أن المشاركين «أكدوا حرصهم على العمل مع الحكومة الليبية والقيام ببرامج إعادة الإعمار، وفقا لأحداث المواصفات العالمية لضوابط البناء مع الحفاظ على الخصائص المعمارية وهوية المدنية والمدن المتضررة الأخرى»، لافتين إلى إن «حجم الأمن والاستقرار الذي شاهدوه يشكل حافزًا إيجابيًا وفاعلاً لعمل الشركات المتخصصة من مختلف الدول».

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اختتام مؤتمر إعمار درنة والمناطق المتضررة

واختُتمت اليوم الخميس بمدينة بنغازي فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وقائد قوات «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر.

وفي كلمته بفاعليات اليوم الثاني شدد أسامة حماد على ضرورة استئناف أعمال إعادة الإعمار في أسرع وقت، مؤكداً أن الحكومة تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف، قائلاً إن الشراكة الحقيقية ستتجسّد على أرض الواقع عقب المؤتمر.