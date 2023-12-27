حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط

كلف رئيس رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأربعاء، المهندس بالقاسم خليفة حفتر مديرا تنفيذيا لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

جاء التكليف بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم 181 لسنة 2023 بشأن تعيين مدير تنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، الصادر في 18 ديسمبر الجاري، بحسب نص القرار الذي نشرته الحكومة مساء اليوم الأربعاء.

من هو بالقاسم خليفة حفتر؟

بالقاسم هو النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، وكان يُقدم في اللقاءات العامة بصفته أحد المستشارين السياسيين لـ«القيادة العامة»، ودائما ما كان يرافق رئيس مجلس النواب في غالبية جولاته الخارجية.

ومنذ كارثة الفيضانات التي دمرت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، بدا بالقاسم مرافقا دائما لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال جولاته بالمناطق المتضررة من الفيضانات.

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ويعد منصب المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات أول منصب عام ورسمي يسند إلى بالقاسم حفتر، بعدما كان ضمن فريق المستشارين السياسيين لـ«القيادة العامة».

إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة

وأصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارا بإنشاء «صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة» بموجب قراره رقم 288 لسنة 2023، المؤرخ بـ1 أكتوبر 2023، ونشرته الحكومة مساء اليوم الأربعاء.

وتنص المادة الأولى من قرار إنشاء الصندوق على أن «تكون مهمته رسم السياسة العامة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة (دانيال)، وتنفيذ هذه السياسة، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء».

وأسند حماد بموجب المادة الثانية من القرار إدارة الصندوق إلى «مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينه وتحديد مكافآته».