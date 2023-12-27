  • Alwasat News
Atwasat

حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 11:27 مساء
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
حماد يسار بالقاسم خليفة حفتر خلال متابعتهما لأعمال تأهيل مشروع سكني في درنة. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
alwasat radio

كلف رئيس رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأربعاء، المهندس بالقاسم خليفة حفتر مديرا تنفيذيا لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة «دانيال»، التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.

جاء التكليف بموجب قرار رئيس مجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم 181 لسنة 2023 بشأن تعيين مدير تنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، الصادر في 18 ديسمبر الجاري، بحسب نص القرار الذي نشرته الحكومة مساء اليوم الأربعاء.

من هو بالقاسم خليفة حفتر؟
بالقاسم هو النجل الأصغر للمشير خليفة حفتر، وكان يُقدم في اللقاءات العامة بصفته أحد المستشارين السياسيين لـ«القيادة العامة»، ودائما ما كان يرافق رئيس مجلس النواب في غالبية جولاته الخارجية.

ومنذ كارثة الفيضانات التي دمرت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، بدا بالقاسم مرافقا دائما لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال جولاته بالمناطق المتضررة من الفيضانات.

- حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة
- حماد يؤكد قرب انطلاق عمليات إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات
- حماد والعريبي يطلعان حفتر على الخطوات التنفيذية لإعمار درنة وبقية المدن
- البيان الختامي لمؤتمر درنة: تشكيل لجنتين لإعداد خارطة الإعمار

ويعد منصب المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات أول منصب عام ورسمي يسند إلى بالقاسم حفتر، بعدما كان ضمن فريق المستشارين السياسيين لـ«القيادة العامة».

إنشاء صندوق إعادة إعمار درنة
وأصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قرارا بإنشاء «صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة» بموجب قراره رقم 288 لسنة 2023، المؤرخ بـ1 أكتوبر 2023، ونشرته الحكومة مساء اليوم الأربعاء.

وتنص المادة الأولى من قرار إنشاء الصندوق على أن «تكون مهمته رسم السياسة العامة لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة (دانيال)، وتنفيذ هذه السياسة، وتكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء».

وأسند حماد بموجب المادة الثانية من القرار إدارة الصندوق إلى «مدير تنفيذي من ذوي الخبرة والمؤهلات العليا في مجال الهندسة، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيينه وتحديد مكافآته».

المهام الجديدة لبالقاسم حفتر
وبموجب المادة الثالثة من قرار إنشاء صندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات، سيتولي بلقاسم العمل على إدارة شؤون الصندوق، وتصريف أموره، واتخاذ ما يراه لازما من القرارات، لتحقيق الأغراض التي أنشئ الصندوق لأجلها، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- إقرار السياسة العامة لعمل الصندوق.
2- وضع مخطط شامل للمدن والمناطق، وبرنامج الأبنية اللازمة للجهات الحكومية والمرافق العامة، والوحدات السكنية والمحال التجارية، بالتعاون والتنسيق مع البيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية المحلية والدولية.
3- إقرار الشروط العامة والمواصفات التي يجرى على أساسها إنشاء الأبنية، وطريقة تنفيذ الأعمال، والطريقة التي تتبع في الرسوم وتصميمات الأبنية، واعتماد النماذج التي توضع لها.
4- وضع اللائحة الداخلية لإدارة الصندوق.
5- إعداد مسودة العقود.
6- تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي.
7- الإشراف المباشر على عمل موظفي الصندوق.
8- إصدار أوامر الصرف في حدود التزامات الصندوق واعتمادات الميزانية.
9- تمثيل الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»

أول فيلم مصري بالعبرية عن «محاكمة قادة إسرائيل بعد حرب أكتوبر 73»
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع

لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ألف طفل

«الأورومتوسطي»: آلاف الضحايا تحت الأنقاض وحصيلة الشهداء تتجاوز 30 ألفا بينهم 11 ...
إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري

إيران تهدد إسرائيل «بعمل مباشر» لمقتل قيادي بارز في الحرس الثوري
الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها

الناطق باسم الحرس الثوري: تصريحاتي حول دوافع «طوفان الأقصى» أسيء فهمها
«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة
كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»

كانييه ويست يعتذر من «الجالية اليهودية»
روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا

روسيا تعيد توجيه صادراتها النفطية بشكل شبه كامل إلى آسيا
عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023

عيوب التصنيع تجبر شركات السيارات على سحب أكثر من 3 ملايين سيارة 2023
«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية

«أكوامان» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأميركية
تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا

تمثال لشاكيرا في مدينة بارانكيا مسقط رأسها في كولومبيا
للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا

للمرة الأولى.. نجاح عملية زرع أعصاب بذراع مشلولة في إيطاليا
تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر

تطورات غزة في اتصال هاتفي بين بايدن وأمير قطر
كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!

كاريكاتير حليم - هدايا الموسم!
عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال

عام العدوان على غزة.. وظهور أنواع جديدة من المقاومة ضد الاحتلال
شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة

شاهد: «القسام» و«سرايا القدس» تنفذان كمائن وتستهدفان حشودًا إسرائيلية في غزة
«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا

«اقتصاد بلس»: ثروة بحرية مهددة بالانقراض في ليبيا
مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. محطات ليبية لافتة في 2023

مقتل البرغثي وتطبيع المنقوش وإقالة باشاغا ومبادرة باتيلي والاختفاء القسري.. ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
بالصور.. قافلة إغاثة ليبية إلى غزة
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم ...
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ضبط الأسعار
عدد من التجار يطالبون بـ«تدخل سريع» لتعديل قرار حكومة حماد بشأن ...
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة الأمطار
بالفيديو.. بدء جريان وادي المجينين جنوب العاصمة بسبب غزارة ......
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس
الدبيبة يزور المنطقة المتضررة جراء الهبوط الأرضي في طرابلس...
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)
هبوط أرضي جديد بطريق الجامعة (فيديو وصور)...
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران
بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران...
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا
بدء تنفيذ عملية «قيقب» لتعقب المطلوبين دوليًا في ليبيا...
المزيد
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة
حماد يعين بالقاسم خليفة حفتر على رأس صندوق إعادة إعمار درنة...
رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة
رفع الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن حادثة الفيضانات في درنة...
حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة
حماد يصدر قرارا بإنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن ......
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات طرابلس الكبرى
شركة البريقة: توزيع 7 ملايين لتر من البنزين على بلديات ......
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير البري
انتهاء أعمال إزالة المخالفات والعوائق في منفذ رأس اجدير ......
المزيد