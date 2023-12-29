«راس لانوف»: شحن إنتاج البولي إيثيلين إلى 164 مصنعًا داخل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة «راس لانوف لتصنيع النفط والغاز» شحن منتجات مصنع البولي إيثيلين إلى 164 مصنعًا في ليبيا، بعد إنجاز عدد من المشروعات، واستئناف الإنتاج في عدد من المواقع بالشركة خلال العام الجاري.

وقالت الشركة إنها عملت على شحن المنتج للسوق المحلي وللمصانع المسجلة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة بمكتب التسوق.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتلبية احتياجات السوق المحلي، مع حرص مستخدمي إدارة مصنع البولي إيثيلين على سير واستقرار عمليات الإنتاج بشكل يومي لمنتج البولي إيثيلين مرتفع الكثافة.

اسئتناف التصدير إلى دول العالم

وخلال ديسمبر الجاري، جرى شجن أكثر من ناقلة نفط عبر ميناء راس لانوف محملة بغاز البروبلين، وتوجهت إلى جنوب شرق آسيا، وتحديدا الصين.

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وقالت الشركة إنه على الرغم من كل الظروف القاهرة «وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية التي تتوالى فيها النواقل من أجل شحن منتجات مصنع الإيثيلين، وتصديرها إلى الأسواق العالمية بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا».