«راس لانوف» تتابع مستجدات مشروع استخلاص البنزين العطري

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة «راس لانوف لتصنيع النفط والغاز» عقد اجتماع بين كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل المختص بإنشاء مشروع وحدة استخلاص البنزين العطري، لمتابعة مدى تقدم العمل، ومعرفة آخر المستجدات في المشروع.

عقد الاجتماع بعد صدور قرار من مجلس الإدارة بإعادة تشكيل الفريق المسؤول عن المشروع، لضمان تنفيذه بشكل ناجح وفقًا للخطط الموضوعة، وفق بيان للشركة اليوم الأحد.

استخلاص البنزين العطري.. مشروع استثماري وتنموي مهم

وتعد وحدة استخلاص البنزين العطري واحدة من المشاريع التنموية الإستراتيجية الرئيسية للشركة في الوقت الراهن، إذ تأمل تنفيذه بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

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وأكد بيان للشركة، اليوم، تقسيم مهام الفريق إلى جزأين رئيسيين، يجري العمل على كل جزء بشكل متوازٍ وفقًا لجدول زمني محدد.

تقسيم المشروع إلى جزأين

الجزء الأول من المشروع يعني بالتحقق من جاهزية المرحلة الثانية لوحدة معالجة الجازولين، وضمان تشغيلها بنجاح، وذلك تمهيدًا لبدء إنشاء وحدة استخلاص البنزين العطري.

أما الجزء الثاني فيتطلب التعاقد مع إحدى الشركات الهندسية العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك للحصول على التراخيص المناسبة، وإعداد الدراسة الهندسية الأولية، استعدادًا للتعاقد في المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التعاقد على أساس مشروع EPC الذي يتضمن التصميم والتوريد والإنشاء.

وقالت الشركة إن وحدة استخلاص البنزين العطري تعد استثمارًا إستراتيجيًا لها، كونه يسهم في تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.

جانب من اجتماع مسؤولي شركة راس لانوف لمناقشة مشروع استخلاص البنزين العطري (شركة راس لانوف)

جانب من اجتماع مسؤولي شركة راس لانوف لمناقشة مشروع استخلاص البنزين العطري (شركة راس لانوف)