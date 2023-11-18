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«راس لانوف» تعيد تشغيل مصنع البولي إيثيلين.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 12:36 صباحا
«راس لانوف» تعيد تشغيل مصنع البولي إيثيلين.. الأحد
مصنع البولي إيثيلين التابع لشركة راس لانوف. (الشركة)
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تعيد شركة «راس لانوف» لتصنيع النفط والغاز تشغيل مصنع البولي إيثيلين التابع لها بعد توقف العمل به أكثر من 10 سنوات.

اجتمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع المختصين و المسئولين بإدارة المصنع لمناقشة آخر الاستعدادات للتشغيل والاطمئنان إلى جاهزية جميع وحدات المصنع.

واستمع رئيس مجلس الإدارة ادريس الستاوية إلى جميع الملاحظات والاستفسارات الواردة عن طريق مشرفي الوحدات ورؤساء الأقسام ، ووعد بتذليل الصعاب امام جميع المستخدمين .

التشغيل التدريجي للمصنع لضمان الاستمرارية
وأشار الستاوية إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة واتباع إرشادات ومعايير السلامة في جميع مراحل التشغيل، لضمان سلامة الافراد والمعدات و التأكيد على الالتزام بكتيبات التشغيل المعتمدة وضمان تنفيذها بشكل تدريجي.

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وأضاف رئيس مجلس الإدارة إلى أن تلك المرحلة هامة وتاريخية، إذ تضافرت فيها كل الجهود و توجت بنجاح تشغيل مصنع الايثيلين من جديد بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات.

وتابع: «ما كان لهذا الإنجاز ان يتحقق لولا فضل الله ثم جهود المخلصين الأوفياء من أبناء الشركة الذين سجلوا هذه الإنجازات بأحرف من ذهب في تاريخ الصناعات النفطية».

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