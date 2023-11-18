«راس لانوف» تعيد تشغيل مصنع البولي إيثيلين.. الأحد...

تعيد شركة «راس لانوف» لتصنيع النفط والغاز تشغيل مصنع البولي إيثيلين التابع لها بعد توقف العمل به أكثر من 10 سنوات.
اجتمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع المختصين و المسئولين بإدارة المصنع لمناقشة آخر الاستعدادات للتشغيل والاطمئنان إلى جاهزية جميع وحدات المصنع.
واستمع رئيس مجلس الإدارة ادريس الستاوية إلى جميع الملاحظات والاستفسارات الواردة عن طريق مشرفي الوحدات ورؤساء الأقسام ، ووعد بتذليل الصعاب امام جميع المستخدمين .
التشغيل التدريجي للمصنع لضمان الاستمرارية
وأشار الستاوية إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة واتباع إرشادات ومعايير السلامة في جميع مراحل التشغيل، لضمان سلامة الافراد والمعدات و التأكيد على الالتزام بكتيبات التشغيل المعتمدة وضمان تنفيذها بشكل تدريجي.
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وأضاف رئيس مجلس الإدارة إلى أن تلك المرحلة هامة وتاريخية، إذ تضافرت فيها كل الجهود و توجت بنجاح تشغيل مصنع الايثيلين من جديد بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات.
وتابع: «ما كان لهذا الإنجاز ان يتحقق لولا فضل الله ثم جهود المخلصين الأوفياء من أبناء الشركة الذين سجلوا هذه الإنجازات بأحرف من ذهب في تاريخ الصناعات النفطية».
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