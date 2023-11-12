اجتماع ليبي مع المدير الإقليمي لشركة «الغرابلي» المصرية لتطوير ميناء راس لانوف

القاهرة - بوابة الوسط: أنور الشريف

اجتمع رئيس مجلس إدارة شركة «راس لانوف لتصنيع النفط والغاز» إدريس الستاوية مع مسؤولين من شركة «الوطن القابضة»، والمدير الإقليمي لشركة «الغرابلي» المصرية للأعمال الهندسية - فرع ليبيا، لمناقشة التعاون بين الجانبين، وإمكانية تطوير ميناء راس لانوف.

حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة، ومدير عام العمليات، ومدير إدارة عمليات ميناء راس لانوف. وقالت «راس لانوف» إن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع الشركتين.

وأجرى الوفد جولة ميدانية في ميناء راس لانوف النفطي، لتقييم الوضع الحالي للميناء، واستكشاف التحسينات المستقبلية، والخدمات التي يمكن القيام بها فيه.

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تعاون هندسي بين «راس لانوف» والشركة المصرية

وأوضحت «راس لانوف» أن «الغرابلي» تعتبر من الشركات المصرية العريقة في مجال الإنشاءات، حيث «أسهمت في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة بمختلف المجالات الهندسية المتكاملة».

وأضافت أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة فرص التعاون المشترك بين الشركتين، وتعزيز الشراكة في مجال الهندسة المدنية والبنية التحتية للموانى، وتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.

ميناء راس لانوف . (شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز)

جانب من اجتماع رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف مع مسؤولين بشركتي الغرابلي والوطن القابضة. ( شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز)

ميناء راس لانوف . (شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز)