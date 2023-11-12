«سرت للنفط» تعلن إنتاج 3 آلاف و326 برميلا يوميا من بئر كانت مغلقة منذ 2013

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت الفرق الفنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من تحقيق نتائج إنتاج عالية في بئر «C258H-6» التي كانت مغلقة منذ العام 2013 بحقل زلطن.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاجية البئر بلغت 3 آلاف و326 برميلا من النفط الخام يوميا بنسبة 100% دون أي مياه مصاحبة، وذلك بعد الانتهاء من صيانتها.

ضعف الإنتاج كان وراء إغلاق البئر

وأوضحت أن البئر كانت مغلقة بسبب ضعف إنتاجها وكثرة إنتاج المياه المصاحبة التي تجاوزت 97% من طبقة زلطن، والتي عُزلت بعد إجراء الصيانة.

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وجرت صيانة البئر باستخدام منصة صيانة «Workover Rig»، التي جرى من خلالها عزل طبقة زلطن المنتجة للمياه، واستكمال طبقة الحراش العلوية، وإجراء عملية تحسين بالحامض.