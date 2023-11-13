مؤسسة النفط تعلن أحدث أرقام إنتاج الخام الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليونًا و220 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغ إنتاج المكثفات 53 ألف برميل يوميًا للفترة نفسها.

خطة رفع إنتاج النفط الليبي لمليوني برميل

ويوم الأحد عقد رئيس وأعضاء لجنة الطاقة بمجلس النواب اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لمناقشة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى مليوني برميل من الخام يوميًا، وفق المؤسسة.

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لجنة الطاقة بمجلس النواب تناقش مع بن قدارة خطة رفع معدلات إنتاج النفط

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وقالت المؤسسة في بيان إن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على أهم التحديات التي تواجهها المؤسسة لتحقيق أعمالها، بالإضافة إلى مناقشة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج واستراتيچيتها للنهوض بقطاع الطاقة في ليبيا.