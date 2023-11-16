مؤسسة النفط تبحث جلب خبراء من شركات تقنية المعلومات

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط جلب خبراء من شركات تقنية المعلومات وشركات الخدمات النفطية العالمية مثل «ساب» و«أوراكل» و«هاليبورتن» و«شلمبرجير».

جاء ذلك خلال اجتماع أمس الأربعاء ضم فريق لجنة التفاوض المركزية لقطاع النفط مع مدراء الإدارات الهندسية والجيولوجية والفيزيائية والإنتاج والحفر والصيانة والتخطيط من المؤسسة والشركات التابعة وبحضور المدير التنفيذي لشركة تقنية ليبيا ومسؤولي شركتي الخدمات النفطية «هاليبورتن» و«شلمبرجير»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الاجتماع بحث احتياجات شركات النفط

واستعرض الاجتماع رؤية هذه الشركات للقطاع في هذا الجانب، مع تحديد متطلبات واحتياجات الشركات من تطبيقات وقواعد بيانات وبرامج نقل المعرفة والتراخيص الهندسية للقطاع.

وأكد المجتمعون أهمية التعاقد الموحد لما له من مزايا في التحول الرقمي والأسعار والتدريب ونقل المعرفة.