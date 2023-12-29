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19 طنا من المساعدات الليبية تنتظر في رفح تمهيدا لإدخالها غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 08:27 مساء
19 طنا من المساعدات الليبية تنتظر في رفح تمهيدا لإدخالها غزة
شاحنات مساعدات ليبية في طريقها إلى غزة (بلدية مصراتة)
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وصلت مساعدات ليبية، تقدر بنحو 19 طنا موجهة إلى سكان غزة، إلى مدينة العريش المصرية بالقرب من معبر رفح، حيث من المنتظر أن تدخل شاحنات المساعدة القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتتنوع المساعدات بين أدوية ومستلزمات طبية. وقد هبطت المساعدات في مطار العريش الدولي، تمهيدا لنقلها إلى داخل غزة عبر معبر رفح البري، إذ يجري التنسيق لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطييني، ومن ثم إيصالها إلى المستفيدين في قطاع غزة.

اجتماع لمتابعة خط سير المساعدات
واجتمع الوفد الليبي المكلف بإيصال المساعدات مع رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمـر المصري - فرع شمال سيناء د. خالد زايد، ومسؤول العمليات داخل قطـاع غزة أمس الخميس.

واستعرض الاجتماع الخطوات والإجراءات المنجزة فيما يتعلق بإدخال المساعدات لوسط غـزة، حسبما ذكرت «بلدية مصراتة».

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تعاون مصري لتسهيل دخول المساعدات
وأبدى الهلال الأحمر المصري استعداده لتسهيل الإجراءات، وتذليل الصعاب، لتصل هذه الشحنات إلى القطاع في أسرع وقت.

أظهرت بيانات لجمعية الهلال الأحمر المصري في أوائل نوفمبر الماضي أن ليبيا حلّت في المركز الثاني من حيث حجم المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة، بحمولة إجمالية بلغت نحو 447 طنًأ، خلف مصر التي قدمت 6944 طنا.

شاحنات مساعدات ليبية في طريقها إلى غزة (بلدية مصراتة)
شاحنات مساعدات ليبية في طريقها إلى غزة (بلدية مصراتة)
من اجتماع مسؤولي الهلال الأحمر الليبي مع نظرائهم في الهلال الأحمر المصري لمتابعة سير المساعدات الليبية (بلدية مصراتة)
من اجتماع مسؤولي الهلال الأحمر الليبي مع نظرائهم في الهلال الأحمر المصري لمتابعة سير المساعدات الليبية (بلدية مصراتة)
شاحنات مساعدات ليبية في طريقها إلى غزة (بلدية مصراتة)
شاحنات مساعدات ليبية في طريقها إلى غزة (بلدية مصراتة)
أعضاء بفريق الهلال الأحمر الليبي يتابعون سير المساعدات المقدمة لغزة (بلدية مصراتة)
أعضاء بفريق الهلال الأحمر الليبي يتابعون سير المساعدات المقدمة لغزة (بلدية مصراتة)
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