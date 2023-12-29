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«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 05:39 مساء
«مئوية ليبيا» الحلقة (3): السنوسية.. حركة وصراع ونضال
غلاف للحلقة الثالثة من سلسلة مئوية ليبيا التي تبثها قناة الوسط (WTV)، (بوابة الوسط)
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تبث قناة الوسط (WTV) اليوم الجمعة في السادسة وخمس دقائق مساء، الحلقة الثالثة من سلسلة «مئوية ليبيا: 1911–2011»، وذلك لمناسبة عيد الاستقلال 72، والحلقة بعنوان «السنوسية.. حركة وصراع ونضال».

وترصد الحلقات الثلاث التجربة السياسية الليبية في مجرياتها المتعددة مع تفاصيل خفية ولقطات حصرية تكشف للمرة الأولى، ويتخللها تعليقات من الخبراء والمختصين على ما شهدته البلاد من تحولات خلال هذه المئوية.

وستعيد القناة بث الحلقة نفسها في الحادية عشر مساء غد السبت.

الملك السنوسي يلقي خطاب الاستقلال
وفي 24 ديسمبر من العام 1951، أعلن الملك الراحل إدريس السنوسي من شرفة قصر «المنار» ببنغازي استقلال ليبيا. وقال في خطاب الاستقلال: «نعلن للأمة الليبية الكريمة أنه نتيجة جهادها، وتنفيذا لقرار هيئة الأمم المتحدة الصادر في 21 نوفمبر 1949، قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة».

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وأصدرت الأمم المتحدة قرارًا في نوفمبر العام 1949 بمنح ليبيا الاستقلال، ونص على: « تكون ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وتشمل برقة وطرابلس وفزان وأن يقر ممثلو السكان في المناطق الثلاثة دستورًا يتضمن شكل الحكم».

 

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