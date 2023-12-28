المفوضية: ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني شرط للتسجيل بالانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني إحدى اشتراطات التسجيل بانتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس عماد السايح لمتابعة استعدادات الإدارات الفنية بالمفوضية لانطلاق انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل.

حضر الاجتماع عضوا المجلس عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة، والمدير العام محمد أقحيص، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام وفريق الدعم الدولي، وممثلو منظمة «أيفس» للنظم الانتخابية، بحسب بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الإلكتروني.

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خطة توعية مصاحبة لعملية تسجيل الناخبين

واستعرض مديرو الإدارات الإجراءات الفنية لمرحلة التسجيل وآلية ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني وخطة التوعية الانتخابية المصاحبة لعملية تسجيل الناخبين.

مفوضية الانتخابات: افتتاح مركز الاتصال والمساعدة مطلع يناير المقبل

وعلى هامش الاجتماع، قام رئيس وأعضاء المجلس بجولة تفقدية لمركز الاتصال والمساعدة اطلعوا خلالها على مستوى التحضيرات لافتتاح المركز مطلع يناير المقبل.

جانب من اجتماع رئيس المفوضية عماد السايح لمتابعة الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية، الخميس 28 ديسمبر 2023 (المفوضية الوطنية العليا)

جانب من اجتماع رئيس المفوضية عماد السايح لمتابعة الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية، الخميس 28 ديسمبر 2023 (المفوضية الوطنية العليا)

جانب من اجتماع رئيس المفوضية عماد السايح لمتابعة الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية، الخميس 28 ديسمبر 2023 (المفوضية الوطنية العليا)

جانب من اجتماع رئيس المفوضية عماد السايح لمتابعة الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية، الخميس 28 ديسمبر 2023 (المفوضية الوطنية العليا)