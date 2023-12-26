تدريب 16 موظفًا من المفوضية استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، انطلاق دورة تدريب تستهدف 16 موظفًا من مركز الاتصال والمساعدة التابع للمفوضية، وذلك استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام 2024.

وأوضحت المفوضية أن البرنامج التدريبي للدورة يشرف عليه قسم التدريب بالمفوضية، ويتضمن معلومات تعريفية عن المفوضية والأطر القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وآلية تسجيل الناخبين، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بكيفية الرد على أسئلة المواطنين والمعلومات التي ينبغي توفرها لدى موظف مركز الاتصالات.

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وأضافت المفوضية أن التدريب يستهدف 16 موظفًا، ويهدف إلى تأهيل موظفي مركز الاتصالات لاستقبال اتصالات المواطنين والرد على استفساراتهم حول عملية التسجيل بسجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية التي ستنطلق قريبًا.

الدورة التدريبية لموظفي مركز الاتصال والمساعدة بالمفوضية، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)

الدورة التدريبية لموظفي مركز الاتصال والمساعدة بالمفوضية، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (مفوضية الانتخابات)