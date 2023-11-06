«المفوضية» تعتمد خطة التوعية لانتخابات المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الإثنين، خطة التوعية الانتخابية الخاصة بفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بحضور عضويّ المجلس عبدالحكيم الشعاب وأبوبكر مردة وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وفريق الدعم الدولي وممثلين عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES) في طرابلس، وفق بيان صادر عن المفوضية.

حملة توعية قبل الانتخابات البلدية

ناقش الاجتماع مزيد التفاصيل المتعلقة بخطة التوعية الانتخابية وأهدافها وغاياتها وأبرز الرسائل المضمنة فيها بهدف زيادة مستوى تسجيل الناخبين وتزويدهم بجميع المعلومات التي تسهم في زيادة الوعي الانتخابي.

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وخلال الفترة الماضية، عقدت المفوضية سلسلة اجتماعات لمناقشة محتوى الخطة بما في ذلك المواد المطبوعة والوسائط المرئية والمسموعة وحملات التواصل الاجتماعي والحملات المخطط لتنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وفي أكتوبر الماضي، بحث السايح مع مديري ورؤساء أقسام الإدارات الفنية بالمفوضية وخبراء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.

من اجتماع مجلس مفوضية الانتخبات لاعتماد خطة التوعية الانتخابية الخاصة بفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية، 6 نوفمبر 2023. (المفوضية)

من اجتماع مجلس مفوضية الانتخبات لاعتماد خطة التوعية الانتخابية الخاصة بفتح سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية، 6 نوفمبر 2023. (المفوضية)