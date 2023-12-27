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حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 08:18 مساء
حكومة حماد تدعو البلديات المتضررة من الفيضانات إلى إعداد قوائم بالمشروعات الجديدة لعام 2024
لقاء الضاوي مع عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي إلى إعداد كشوف وقوائم دقيقة بخطط العمل والمشروعات الجديدة للعام 2024، بحسب ما أعلنت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت دعوة الحكومة خلال اجتماع عقده وزير الحكم المحلي سامي الضاوي مع عمداء سبع عشرة بلدية متضررة من الفيضانات، لمتابعة سير الأداء، وخطط عملها للعام المقبل، بحضور وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري.

نتائج أعمال حصر الأضرار والتعويضات جراء الفيضانات
وشارك في الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء في بنغازي، عمداء بلديات: شحات، والبيضاء، وسوسة، والمرج، ووردامة، وعمر المختار، وجردس العبيد، والأبيار، وتوكرة، ومدور الزيتون، والأبرق، والمخيلي، والقيقب، وطبرق، والمليطانية، وبلدية الساحل، وامساعد.

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وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن الاجتماع جرى خلاله بحث نتائج أعمال حصر الأضرار والتعويضات جراء الفيضانات، وكذلك المشاريع والأعمال التي جرى تنفيذها خلال فترة ما بعد العاصفة «دانيال».

إعداد كشوف وقوائم بخطط عمل ومشروعات البلديات لعام 2024
ودعا وزير الحكم المحلي خلال الاجتماع «عمداء البلديات إلى إعداد كشوف وقوائم دقيقة بخطط عمل البلديات لعام 2024، ومشروعاتها الجديدة المستهدف تنفيذها، لحل المختنقات، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين مثل مشروعات المياه والصرف الصحي، والطرق، وصيانة المرافق العامة، وخدمات النظافة، وإحالتها إلى وزارة الحكم المحلي».

وأوضحت الحكومة أن ذلك يأتي ضمن التعليمات الصادرة من رئيس الحكومة أسامة حماد بضرورة تلبية احتياجات البلديات، وحلحلة المشاكل والعراقيل التي تعيق عمل إعمار جميع المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.

لقاء الضاوي مع عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء الضاوي مع عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء الضاوي مع عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء الضاوي مع عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات، الثلاثاء 26 ديسمبر 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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