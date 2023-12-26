حكومة حماد تطالب بالتحقيق مع مدير الإدارة العامة للتحكم بشركة الكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط

طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، بالتحقيق مع مدير الإدارة العامة للتحكم بالشركة العامة للكهرباء، لمسؤوليته عن الانقطاع التام للتيار الذي شهدته المنطقة الشرقية قبل يومين.

والتقى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عوض البدري في مكتبه بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي.

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وأكدت الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «الوزير طالب رئيس مجلس إدارة الشركة، بفتح تحقيق مع مدير الإدارة العامة للتحكم، وذلك على خلفية صحة إصداره تعليمات إلى إدارة التحكم الجهوي المنطقة الشرقية بزيادة تحميل خط الربط إلى 480 ميغاوات في اتجاه المنطقة الغربية رغم التحذيرات الأمر الذي أدى إلى إطفاء تام بالمنطقة الشرقية».

ودخلت مدن المنطقة الشرقية يوم الأحد في «إظلام تام». وأرجعت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب ذلك إلى حدوث هزة في شبكة المنطقة الغربية أدت إلى فصل خطوط الربط بين الجناح الغربي والشرقي للشبكة الكهربائية.