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لجنة التنمية السياحية توصي بإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 08:23 صباحا
لجنة التنمية السياحية توصي بإشراك القطاع الخاص في عمليات التطوير
الاجتماع الأول للجنة دراسة وتقييم دوائر التنمية السياحية، 25 ديسمبر 2023. (وزارة السياحة)
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أوصت لجنة دراسة وتقييم دوائر التنمية السياحية بمشاركة الاستثمار الخاص ضمن بند تطوير المناطق السياحية المستهدفة، وتحديث معايير ومواصفات تصنيف دوائر التنمية السياحية، لاختيار الأكثر أهمية وتنوعا في فرص إحياء أنماط سياحية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة التابعة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، والذي شهد عرض منهجية تنفيذ الأعمال واختيار الفرق الميدانية التابعة للجنة والمعنية بتجميع المعلومات وتقييمها، وتحديث المعلومات وتصميم النماذج والمسوحات وتحليل البيانات، ووضع فرص التطوير والاستثمار، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك» أمس الإثنين.

وفي ختام الاجتماع نوه وزير السياحة المكلف نصرالدين الفزاني بضرورة العمل على تجهيز تقرير حول أهمية السياحة من خلال مؤشرات اقتصادية ومساهمة السياحة في الناتج المحلى، والعمل على استكمال المشروع وفق مواعيد محددة.

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