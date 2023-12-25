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الطرابلسي يتفقد منفذ رأس إجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 11:22 مساء
الطرابلسي يتفقد منفذ رأس إجدير ويترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي
جولة الطرابلسي بمنفذ رأس إجدير، الإثنين 25 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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أجرى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اللواء عماد مصطفي الطرابلسي، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمنفذ رأس إجدير البري وقاطع العسة على الحدود مع تونس، حيث عقد اجتماع مع عدد من القيادات الأمنية التابعة للوزارة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الطرابي تفقد خلال جولته بمنفذ رأس إجدير أعمال إزالة العشوائيات والعوائق التي تنفذها إدارة إنفاذ القانون بالتعاون مع شركة الخدمات العامة تمهيداً لتسليم المنفذ إلى الجهات المختصة التي ستقوم بإنشاء المشاريع الخدمية. كما اطلع على ظروف المسافرين بالمسارين (دخول - خروج)، وتابع كذلك حركة إنسياب البضائع.

وعقب تفقده المنفذ البري، أجرى الطرابلسي جولة تفقدية بالقاطع الحدودي-العسة، مروراً بعدة نقاط وتمركزات تابعة لجهاز حرس الحدود بوزارة الداخلية.

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ورافق الطرابلسي خلال جولته كل من رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ونائب رئيس جهاز دعم مديريات الأمن.

الطرابلسي يترأس اجتماعا أمنيا بقاطع العسة الحدودي
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الطرابلسي عقد اجتماعا بمقر القاطع الحدودي-العسة ضم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومدير إدارة المرور والتراخيص ومديري أمن صبراتة وصرمان والسهل الغربي والعجيلات وزوارة.

وأضافت الوزارة أن الطرابلسي «طلب من الجميع الإخلاص.. ومضاعفة الجهود وإحلال التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات من أجل تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب والمخدرات والمؤثرات العقلية»، مؤكداً على تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة للأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالساحل الغربي.

جولة الطرابلسي بمنفذ رأس إجدير، الإثنين 25 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
جولة الطرابلسي بمنفذ رأس إجدير، الإثنين 25 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
جولة الطرابلسي بقاطع العسة الحدودي، الإثنين 25 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
جولة الطرابلسي بقاطع العسة الحدودي، الإثنين 25 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
جولة الطرابلسي بمنفذ رأس إجدير، الإثنين 25 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
جولة الطرابلسي بمنفذ رأس إجدير، الإثنين 25 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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