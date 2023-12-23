«الداخلية»: الشروع في إزالة المباني العشوائية بمنفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم السبت، شروع إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة شركة الخدمات العامة في «إزالة المباني العشوائية والعوائق» بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس.

وجرت هذه الأعمال بحضور مدير إدارة إنفاذ القانون ومدير شركة الخدمات العامة ومديرية أمن منفذ رأس اجدير ومديرية أمن زوارة والغرفة العسكرية زوارة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وقالت الوزارة إن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود تطوير المنفذ وفق الاتفاق بين وزير الداخلية المكلف عماد مصطفى الطرابلسى ونظيره التونسي لحل المشاكل التي تواجه المنفذ وتذليل العقبات أمام حركة المسافرين وتنقل البضائع بين البلدين.

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الطرابلسي يعلن سيطرة «الداخلية» على منفذ رأس اجدير

وأعلن الطرابلسي في 12 ديسمبر الجاري سيطرة وزارة الداخلية على منفذ رأس اجدير، وتغيير عدد من القيادات الأمنية العاملين بالمنفذ، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في المنفذ مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي أنه جرى تغيير «رئيس المنفذ، ومدير الجوازات، ورئيس المركز، والاستخبارات العسكرية»، مشيرًا إلى أنه «سيجرى تغيير رئيس الجمرك» بالمنفذ.

ولفت إلى وجود «شبكات تهريب كبيرة بين الجانبين الليبي والتونسي تتعاون في تهريب البشر والوقود والأموال والمخدرات»، مؤكدا أنه «بالتعاون مع الجهات التونسية، استطعنا تحييد عدد كبير من هذه الجهات».

بدوره، أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي استمرار التعاون الأمني مع ليبيا، مشددًا على ضرورة «سد المنافذ غير النظامية» على الحدود بين البلدين، وذلك لضمان السيطرة الأمنية ووقف عمليات التهريب وتجارة البشر والهجرة غير النظامية.

من إزالة مباني عشوائية في منفذ رأس اجدير، 23 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)

من إزالة مباني عشوائية في منفذ رأس اجدير، 23 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)

من إزالة مباني عشوائية في منفذ رأس اجدير، 23 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)

من إزالة مباني عشوائية في منفذ رأس اجدير، 23 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)

من إزالة مباني عشوائية في منفذ رأس اجدير، 23 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)

من إزالة مباني عشوائية في منفذ رأس اجدير، 23 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)

من إزالة مباني عشوائية في منفذ رأس اجدير، 23 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)