الجمارك: ضبط 390 ستيكة سجائر قبل تهريبها لتونس عبر منفذ رأس جدير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك، ضبط كميات كبيرة من السجائر قبل تهريبها إلى تونس أمس السبت، عبر منفذ رأس جدير.

وقالت الجمارك في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة المشكلة من قبل مديرية جمارك زوارة لتعزيز الرقابة الجمركية بمنفذ رأس جدير، نجحت في ضبط كميات كبيرة من السجائر تقدر بـ(390 ستيكة) معدة للتهريب خارج ليبيا إلى تونس.

خطة تونسية لتطوير المعابر الحدودية مع ليبيا

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة النقل التونسية خطة لتطوير المعابر الحدودية مع ليبيا تحسبًا لاستقبال الوافدين والسياح خلال أشهر فصل الصيف إلى البلاد.

- تحسبا لتوافد السياح.. وزارة النقل التونسية تعتمد خطة لتطوير معبر رأس جدير مع ليبيا

ويشرع الديوان الوطني للمعابر الحدودية في تونس في تنفيذ برامج تهيئة لتحسين ظروف استقبال الوافدين، بما يشمل عمليات صيانة لتشمل معبر رأس جدير الواقع على الحدود التونسية- الليبية، وساقية سيدي يوسف وقلعة السنان وحيدرة وحزوة وتمغزة الكائنة على الحدود الجزائرية. علما أن تونس تمتلك معبرين مع ليبيا و10 معابر على الحدود التونسية مع الجزائر وفق وزارة النقل.