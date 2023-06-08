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تحسبا لتوافد السياح.. وزارة النقل التونسية تعتمد خطة لتطوير معبر رأس جدير مع ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 08 يونيو 2023, 05:09 مساء
تحسبا لتوافد السياح.. وزارة النقل التونسية تعتمد خطة لتطوير معبر رأس جدير مع ليبيا
معبر رأس جدير البري (أرشيفية: وزارة الداخلية الليبية)
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أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الخميس، عن خطة لتطوير المعابر الحدودية مع ليبيا تحسباً لاستقبال الوافدين والسياح خلال أشهر فصل الصيف إلى البلاد.

ويشرع الديوان الوطني للمعابر الحدودية في تونس في تنفيذ برامج تهيئة لتحسين ظروف استقبال الوافدين، بما يشمل عمليات صيانة لتشمل معبر رأس جدير الواقع على الحدود التونسية الليبية، وساقية سيدي يوسف وقلعة السنان وحيدرة وحزوة وتمغزة الكائنة على الحدود الجزائرية. علما أن تونس تمتلك معبرين مع ليبيا و10 معابر على الحدود التونسية مع الجزائر وفق وزارة النقل.

مضمون خطة تونس لتطوير المعابر
وتتضمن الخطة «تحسين وتوسيع فضاءات الاستقبال وضمان انسيابية حركة العبور من خلال صيانة المكاتب الخارجية للإجراءات الديوانية والأمنية والعمل وتسريع استغلال مكاتب جديدة بمعبر تمغزة نظراً لتطور حركة العبور».

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كما يعمل الديوان على صيانة الشبكات الكهربائية وشبكات المياه وتوفير لافتات توجيهية، وتعزيز الخدمات المقدمة من خلال إبرام عقود أشغال وقتية جديدة في مجال وكالات الأسفار والتأمين والصرف.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية خانقة، لكنها تتطلع إلى تغطية العجز في ميزانها التجاري عبر مداخيل السياحة خلال موسم العطلة الصيفية، حيث توافد على تونس عبر معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا قرابة 2 مليون و200 ألف مسافر خلال سنة 2019، وهي فترة ما قبل الأزمة الوبائية التي تعد مرجعية في انتعاش حركة السياحة.

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