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استمرار أعمال إزالة المبانئ العشوائية بمنفذ رأس اجدير البري

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 ديسمبر 2023, 10:34 مساء
استمرار أعمال إزالة المبانئ العشوائية بمنفذ رأس اجدير البري
من إزالة مبان عشوائية في منفذ رأس اجدير، 23 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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أكدت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوحدة الوطنية الموقتة»، مساء اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لإنفاذ القانون تواصل أعمال إزالة المباني العشوائية والعوائق بمنفذ رأس اجدير البري رفقة شركة الخدمات العامة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي في إطار التمهيد لتسليم المنفذ البري إلى الجهات التي ستتولى تنفيذ المشاريع الخدمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وانسياب حركة البضائع وظهور المنفذ بالمظهر الحسن وفق المعايير الدولية للمعابر.

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وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار اتفاق الوزير المكلف عماد الطرابلسي مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي خلال الفترة القريبة الماضية بشأن تنفيذ أعمال توسعة وبني تحتية واستحداث مرافق خدمية للمسافرين.

وأشارت الوزارة إلى أن اجتماعًا عُقِد اليوم الأحد بين الأجهزة الأمنية والخدمية العاملة بمنفذ رأس اجدير البري بغية التنسيق والتكامل فيما بينها بما يخدم الصالح العام.

أعمال إزالة مبان عشوائية في منفذ رأس اجدير، 24 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
أعمال إزالة مبان عشوائية في منفذ رأس اجدير، 24 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
أعمال إزالة مبان عشوائية في منفذ رأس اجدير، 24 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
أعمال إزالة مبان عشوائية في منفذ رأس اجدير، 24 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
أعمال إزالة مبان عشوائية في منفذ رأس اجدير، 24 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
أعمال إزالة مبان عشوائية في منفذ رأس اجدير، 24 ديسمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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