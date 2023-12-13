«سكانار» ومراقبة إلكترونية وتشابه الأسماء.. تفاصيل اتفاق تونس وليبيا لتأمين منفذ رأس اجدير

القاهرة - بوابة الوسط

اتفقت وزارتي داخلية تونس وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تدعيم منظومة المراقبة الإلكترونية من الجانبين وتجهيز منفذ رأس اجدير من الجانب الليبي بآلات «سكانار».

وكشفت وزارة الداخلية التونسية عن تفاصيل مخرجات لقاء وزيرها كمال الفقي مع نظيره المكلف عماد الطرابلسي والوفد المرافق له بمنفذ رأس جدير في بن قردان من ولاية مدنين.

تطوير منظومة التفتيش بمنفذ رأس اجدير

وخلص الجانبين إلى الاتفاق على تطوير منظومة التفتيش وتحسيس المسافرين بضرورة استخدام تطبيق التسجيل عن بعد للقيام بالإجراءات الديوانية بالنسبة لتسجيل السيارات، التنسيق الثنائي في مجال الإجراءات والتفتيش وتبادل المعلومات بين الطرفين بهدف تسريع نسق حركة العبور بالمنفذ الحدودي.

كما شدد الوزيرين على مواصلة إجراءات رفع اللبس بالنسبة لإشكالية التشابه في الأسماء، إلى جانب الحرص على توفر الكفاءات من ذوي الاختصاص في المجال والعمل على مواصلة انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة بصفة دورية.

مباحثات أمنية بين ليبيا وتونس

وقد أجرى الطرفان جلسة عمل جرى خلالها تدارس عدّة مسائل مشتركة تتعلّق بمزيد دعم العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاختصاص وخاصّة تطوير منظومة العبور بين البلدين والارتقاء بها بما يخدم مصلحة المسافرين من الجانبين.

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وبالمناسبة جرى مساء الثلاثاء، إجراء تفقد ميداني لمعاينة مدى سيولة حركة العبور وسرعة الإجراءات الحدودية والديوانية سواء من الجانب التونسي أو الجانب الليبي بمنفذ رأس اجدير.

تعاون مشترك لتأمين منفذ رأس إجدير

وأكد الطرابلسي والفقي في مؤتمر صحفي بمنفذ رأس اجدير أمس الثلاثاء، على مواصلة التعاون الثنائي بين وزارة داخلية البلدين، خاصّة في ما يتعلّق بالإجراءات المتفق عليها بخصوص المنفذ الحدودي الرئيسي بين البلدين.

وأفاد الوزير التونسي بأنّ هذه «الإجراءات تأتي في إطار التعاون بين البلدين خاصّة في مجال إحكام تأمين الحدود وتحسين البنية التحتية وإعادة تهيئة وتطوير منفذ رأس جدير وإيجاد الصيغ الكفيلة والحلول الفعّالة لتسهيل حركة المسافرين خاصّة التونسيين والليبيين ونقل البضائع، إضافة إلى تأمين الحدود المشتركة والتصدّي لمختلف مظاهر الجريمة خاصّة الجرائم المنظمة والماسّة بسلامة الوطن والتصدّي لمسالك التهريب والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والمخدرات».

من جانبه، أكد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، أنّ جميع الإجراءات المتفق عليها مع الجانب التونسي تأتي في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة بمنفذ رأس اجدير، مثمنا مجهودات الجميع شعبا ودولة في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدّمة من التعاون.

كما أكد الطرابلسي استمرار العمل بين ليبيا وتونس لتجاوز جميع الصعوبات بهدف تأمين حدود البلدين والرقي بالخدمات المقدمة بمنفذ رأس جدير وبقية المعابر الأخرى بما يعود بالنفع على الدولتين وشعبهما.