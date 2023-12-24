بالصور.. ضبط شبكة تحترف تزوير شهادات التّخرج في ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن اللواء «444»، التابع لقوات حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، القبض على شبكة متهمين تحترف تزوير وبيع شهادات التّخرج في مدينة ترهونة (غرب ليبيا).

وأشارت القوة في بيان، أمس السبت، إلى أن الشهادات المزورة المضبوطة «تخص المعهد المتوسط والعالي ومعهد التمريض، بالإضافة لشهادات الطب». ونوهت بـ«إصدار البطاقات المزوّرة، وبيعها بمبالغ زهيدة، ليسهُل ترويجها بقيمة تبدأ من 400 دينار للشهادة، التي يجرى إصدارها بناء على طلب المشتري».

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التحقيق مع المتهمين بتزوير شهادات التخرج

وجار التحقيق مع المتهمين، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص، وفق اللواء «444».

شهادات مزورة في ترهونة. (اللواء 444)

شهادات مزورة في ترهونة. (اللواء 444)

المتهمان بارتكابة جريمة تزوير شهادات دراسية مزورة في ترهونة. (اللواء 444)