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إعادة عائلة مهجرة إلى مزرعتها في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 24 نوفمبر 2023, 12:50 مساء
إعادة عائلة مهجرة إلى مزرعتها في قصر بن غشير
عائلة مهجرة تعود إلى مزرعتها في قصر بن غشير، 23 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إعادة عائلة جرى تهجيرها من قبل خارجين عن القانون إلى مزرعتها بمنطقة قصر بن غشير جنوب شرق طرابلس.

ومكنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة «اللواء 444» التابع لرئاسة الأركان التابعة لـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» العائلة من المزرعة بعد تهجيرها قبل ثماني سنوات، وذلك تنفيذًا لتعليمات المحامي العام لجنوب طرابلس، وفق بيان صادر عن الوزارة.

إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلهم ببلديتي عين زارة وقصر بن غشير
إرجاع 62 عائلة مهجرة إلى مزارعهم وأراضيهم في مسلاتة
النيابة توضح حيثيات إرجاع 18 عائلة مهجرة إلى منازلها بقصر بن غشير

ومطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الداخلية إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلها في بعض المناطق الواقعة في نطاق بلدية قصر بن غشير.

أوضح مكتب النائب العام في بيان آنذاك أن 73 مواطنًا تقدموا ببلاغات تفيد بإرغامهم على مغادرة منازلهم وترك مزارعهم العام 2013، إذ أثبتت التحقيقات وجود تعدٍ على حقوق المتضررين وخلص المحقق إلى وجوب إزالة مظاهر التعدي بإصدار قرار يقضي بإخلاء الأملاك العقارية ممن شغلها دون وجه حق.

عائلة مهجرة تعود إلى مزرعتها في قصر بن غشير، 23 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
عائلة مهجرة تعود إلى مزرعتها في قصر بن غشير، 23 نوفمبر 2023. (وزارة الداخلية)
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