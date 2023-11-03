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النيابة توضح حيثيات إرجاع 18 عائلة مهجرة إلى منازلها بقصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 نوفمبر 2023, 12:28 مساء
النيابة توضح حيثيات إرجاع 18 عائلة مهجرة إلى منازلها بقصر بن غشير
تمكين العائلات العائدة من منازلهم وممتلكاتهم بقصر بن غشير، 2 الخميس 2023. (وزارة الداخلية)
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أوضح مكتب النائب العام حيثيات قرار تمكين 18 عائلة مهجرة من العودة إلى منازلها في نطاق بلدية قصر بن غشير.

وتقدم 73 مواطنا ببلاغات تفيد بإرغامهم على مغادرة منازلهم وترك مزارعهم العام 2013 نتيجة «إكراهات من مدعين مارسوا القوة للوصول إلى مطلبهم»، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وأثبتت التحقيقات وجود تعدٍ على حقوق المتضررين و«مكابرة أولئك المدعين عن مسك الوسائل القضائية للمطالبة بالحقوق»؛ فخلص المحقق إلى وجوب إزالة مظاهر التعدي بإصدار قرار يقضي بإخلاء الأملاك العقارية ممن شغلها دون وجه حق.

ومن ثم بادر أعضاء هيئة الشرطة في مديرية قصر بن غشير وإدارة إنفاذ القانون إلى إخلاء العقارات المشمولة بالحماية، ومكنوا 18 عائلة من العودة إلى مساكنهم.

إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلهم ببلديتي عين زارة وقصر بن غشير
إرجاع 62 عائلة مهجرة إلى مزارعهم وأراضيهم في مسلاتة

بيان «الداخلية» بخصوص إعادة العائلات المهجرة
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» إرجاع 18 عائلة مهجرة من 2012 إلى منازلها في بعض المناطق الواقعة في نطاق بلدية قصر بن غشير جنوب شرق طرابلس.

وقالت الوزارة في بيان إن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية مكنت 18 عائلة جرى تهجيرها منذ العام 2013 من العودة إلى منازلها بمنطقة عين زارة الجنوبي محلة سيدي فطرة - خلة الحباشة بنطاق بلدية قصر بن غشير.

وأكدت وزارة الداخلية تمكين العائلات العائدة «من الدخول إلى منازلهم وممتلكاتهم بحضور مدير أمن مديرية النواحي الأربع، وفق محضر تسليم وتسلم بالخصوص».

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