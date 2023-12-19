بالصور.. ضبط شحنة طماطم معلبة قادمة من إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، اليوم الثلاثاء، ضبط شحنة طماطم معلبة، قادمة من إيران عبر ميناء مصراتة.

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شحنة الطماطم مخالفة للاشتراطات

وأشارت مصلحة الجمارك في بيان إلى أن الشحنة «مخالفة للاشتراطات الصحية»، مبينة أنه «جرى تعبئتها في علب مغطاة بالصدأ، مما يمس صحة المواطن» ونوهت بـ«اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها وفتح تحقيق عاجل مع الشركة الموردة ليجري إتلافها وفق ما ينص عليه القانون».

من شحنة الطماطم الإيرانية المضبوطة في ميناء مصراتة، 19 ديسمبر 2023. (مصلحة الجمارك)

من شحنة الطماطم الإيرانية المضبوطة في ميناء مصراتة، 19 ديسمبر 2023. (مصلحة الجمارك)

من شحنة الطماطم الإيرانية المضبوطة في ميناء مصراتة، 19 ديسمبر 2023. (مصلحة الجمارك)