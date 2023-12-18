المنفي يصل الكويت لتقديم واجب العزاء في أميرها الراحل

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مساء اليوم الإثنين، دولة الكويت، لتقديم واجب العزاء في وفاة أميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حيث كان في استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي قدم واجب العزاء لأمير دولة الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في وفاة أخيه أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح».

وأعرب المنفي عن تمنياته لأمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق في استكمال مسيرة التقدم والازدهار بدولة الكويت.

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وودعت الكويت أمس الأحد أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي وافته المنية يوم السبت، ووُري جثمانه الثرى بعد مسيرة استمرت ستة عقود في العمل العام.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) صلاة الجنازة، على الفقيد في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصِدّيق، مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح، وجمع من المواطنين وأبناء الأسرة الحاكمة، وشوهد حاكم الكويت الجديد وهو يذرف الدموع أثناء الصلاة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

المنفي في الكويت لتقديم واجب العزاء في أمير البلاد الراحل، الإثنين 18 ديسمبر 2023. (المجلس الرئاسي)