تكالة يعزي في وفاة أمير الكويت

القاهرة - بوابة الوسط

بعث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس مجلس الأمة الكويتي في وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وفق الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تشييع جثمان أمير الكويت

وأقيمت صباح الأحد مراسم تشييع جثمان أمير الكويت السابق، نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مثواه الأخير.

- الدبيبة يعزي في وفاة أمير الكويت

وأعلن الديوان الأميرى في الكويت، ظهر أمس، وفاة أمير البلاد نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به منذ 29 نوفمبر، بينما نودي بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد.