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الدبيبة يعزي في وفاة أمير الكويت

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 02:15 مساء
الدبيبة يعزي في وفاة أمير الكويت
أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. (أرشيفية: الإنترنت)
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عزا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم السبت، وفق تغريدة عبر منصة «إكس».

وقال الدبيبة وفق النص التغريدة «أتقدم بخالص العزاء لولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولرئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، ولعموم الشعب الكويتي في وفاة سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الدولة، والله أسأل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته».

إعلان وفاة أمير الكويت
وفي وقت سابق السبت، أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عاما، على إثر وعكة صحية تعرض لها قبل أيام.

- وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
- الكويت تعلن تنصيب ولي العهد الشيخ مشعل أميرًا للبلاد

وبعد قليل من بيان الديوان، عُيَن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد السبت، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الكويتي. وأفاد التلفزيون بأن «مجلس الوزراء ينادي بولي العهد حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

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