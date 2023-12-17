الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

القاهرة - بوابة الوسط

ودعت الكويت اليوم الأحد أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي وافته المنية أمس السبت، ووُري جثمانه الثرى بعد مسيرة استمرت ستة عقود في العمل العام.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) صلاة الجنازة، على الفقيد في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصِدّيق، مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح، وجمع من المواطنين وأبناء الأسرة الحاكمة، وشوهد حاكم الكويت الجديد وهو يذرف الدموع أثناء الصلاة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا».

مراسم خاصة على الهواء مباشرة

وتولى الشيخ نواف الأحمد الحكم فترة زادت قليلا عن ثلاث سنوات، عانى فيها من متاعب صحية جمة، وهي بكل حال مدة قصيرة نسبيا إذ استمر سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح في الحكم نحو 14 عاما.

ونقل جثمان الفقيد ملفوفا بعلم الكويت في مراسم خاصة نقلها تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة، إلى مقبرة الصليبخات، حيث ووري الثرى.

- وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

والسبت أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عن عمر 86 عاما، على إثر وعكة صحية تعرض لها قبل أيام.

وقال الديوان الأميري في بيان «ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».

من مراسم دفن أمير الكويت الراحل. (كونا)

من مراسم دفن أمير الكويت الراحل. (كونا)