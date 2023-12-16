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الدبيبة يدعو إلى ترميم السوق القديم وعلاج ملف التعويضات في طمينة بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 ديسمبر 2023, 04:37 مساء
الدبيبة يدعو إلى ترميم السوق القديم وعلاج ملف التعويضات في طمينة بمصراتة
الدبيبة خلال جولته في منطقة طمينة بمصراتة، 16 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)
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دعا رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت إلى ضرورة تقديم الخدمات لأهالي منطقة طمينة في مصراتة، خاصة فيما يتعلق بالطرق ومشروع الصرف الصحي وخطوط المياه واستكمال المشاريع المتوقفة إلى جانب معالجة ملف التعويضات.

كما شدد على ضرورة ترميم السوق الشعبي القديم، وذلك خلال جولة تفقدية للمنطقة تخللتها زيارة عدد من مرافق المنطقة والوقوف على احتياجات المواطنين بها، اليوم السبت. 

واجتمع الدبيبة مع أعيان وأهالي المنطقة رفقة وزير المواصلات ووكلاء وزارتي الصحة والصناعة والتعدين، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس جهاز الإسكان والمرافق، وبعض المسؤولين ببلدية مصراتة ورئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان المدينة، وعدد من السكان.

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تحضيرات لإنشاء 3 جسور جديدة في مصراتة
وفي الثاني من ديسمبر الجاري، أعلن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات استمرار إعداد التصاميم النهائية ومستندات العطاء لمشاريع تنفيذ جسور بثلاثة تقاطعات في مصراتة هي: تقاطع المدينة الرياضية، وتقاطع المعهد الزراعي، وتقاطع التقنية الطبية.

الدبيبة خلال جولته في منطقة طمينة بمصراتة، 16 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال جولته في منطقة طمينة بمصراتة، 16 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال جولته في منطقة طمينة بمصراتة، 16 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال جولته في منطقة طمينة بمصراتة، 16 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال جولته في منطقة طمينة بمصراتة، 16 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)
الدبيبة خلال جولته في منطقة طمينة بمصراتة، 16 ديسمبر 2023 (منصة حكومتنا)
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