  • Alwasat News
Atwasat

الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 06:20 مساء
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
حطام في مدينة درنة بعدما ضربتها العاصفة دانيال في سبتمبر 2023 (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت كارثة العاصفة «دانيال»، التي ضربت درنة والمنطقة الشرقية في سبتمبر الماضي، الضعف الشديد للبنية التحتية التي لم تصمد أمام الرياح العاصفة، مما أسفر عن آلاف الضحايا، على الرغم من إعلان المسؤولين باستمرار عن مشروعات تنموية لا يرى المواطن صدى لها إلا على صفحات الحكومات.

في درنة، انهار سدا المدينة مما فاقم الكارثة، فرفع المسؤولون أيديهم عن الكارثة التي حصدت أرواح أكثر من 4 آلاف ضحية (لا توجد إحصائية رسمية دقيقة)، ولا تتوقف حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والحكومة المكلفة مجلس النواب عن إعلان مشروعات للبنية التحتية.

مشروعات تفوق عمر الحكومة الموقتة
ولا تزال حكومة الدبيبة ماضية تعلن مشاريعها طويلة الأجل، على الرغم من توصيات ديوان المحاسبة وتحذيرات مجلسي النواب والدولة بشأن عدم عقد اتفاقات قد تفوق عمر هذه الحكومة، الذي يفترض أن ينتهي بإجراء الانتخابات، وربما قبل ذلك، في حال جرى تشكيل حكومة موحدة لإجراء الاقتراع.

ولعل آخر هذه المشروعات ما أعلن عنه الأربعاء الماضي، التوقيع على ثلاث اتفاقات تعاون مع البنك الأفريقي للتنمية في مجالات عدة، منها «الدعم الطارئ للمناطق والمدن الليبية المتضررة من العاصفة دانيال».

وخلال الشهر الجاري، أعلنت حكومة الدبيبة خطة لتنفيذ خمسة موانئ للصيد البحري في الخمس وسوسة وتاجوراء والقره بوللي وزوارة، فضلًا عن التوجيه ببدء العمل في ثلاث محطات للصرف الصحي، وإنشاء 500 مدرسة نموذجية، وقبل يومين، دعا وزير الإسكان أبوبكر الغاوي الشركات الإيرانية للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية ضمن خطة «عودة الحياة».

مشروعات مياه تستمر إلى العام 2026
كما أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق التابع للحكومة برنامجًا، لسد العجز في الإمداد المائي، البالغ 581 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقدر بستة مليارات و300 مليون دينار من 2023 إلى 2026، بمدة تصل إلى 38 شهرًا.

وفي مايو الماضي، تحدث الدبيبة عن تنفيذ 1345 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، مضيفًا: «ما زلنا مستمرين في إطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير»، لكن لم يجر افتتاح إلا عدد قليل من الطرق والمراكز الطبية، تركزت في مصراتة وطرابلس ومجمع عيادات في غريان.

وفي نوفمبر 2022، قالت الحكومة إن الأجهزة التنفيذية تعكف على تنفيذ 689 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة»، مع إعطاء الأولوية للمباني التعليمية، بينما لم يجر تنفيذ إلا عدد قليل من المدارس، ليس من بينها تلك المتضررة من كارثة العاصفة «دانيال»، وعددها 14 مدرسة.

ديوان المحاسبة يوصي بعدم التوسع في مشروعات التنمية
في 15 أكتوبر الماضي، أوصى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك حكومة الدبيبة بعدم التوسع في التعاقدات الجديدة لمشروعات التنمية. وقبل حديث شكشك، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفضه عقد حكومة الدبيبة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم، معتبرًا أنها لن تكون ملزمة للدولة الليبية.

تعليق عقيلة جاء لمناسبة توقيع حكومة الدبيبة مذكرتي تفاهم مع تركيا بشأن الطاقة والغاز مع الوزيرين التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

- «تحقيقات»: طرق غير مهيأة في جنوب ليبيا.. من المسؤول؟
- مصلحة الطرق: تضرر 70% من البنية التحتية في المناطق المنكوبة
- شاهد على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
- مشروعات حكومة الدبيبة.. صناديق إعمار وزواج على ذمة رسوم «في حكم الملغاة»!

وفي 14 مايو الماضي، انتقد المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، ما وصفه بـ«خروقات ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية بعقد اتفاقات طويلة الأمد في ظل غياب الشفافية وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع».

إلا أن الدبيبة لم يعبأ بالانتقادات الموجهة لمشروعاته الطويلة الأجل التي تجري دون رقابة برلمانية، وقال متحديًا في 3 أغسطس الماضي: «لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية».

مشروعات حكومة «النواب» من باشاغا إلى حماد
من جهتها، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب استمرار تنفيذ مشروعات تنموية، ففي عهد رئيسها السابق فتحي باشاغا، إذ أطلقت خلال أبريل الماضي مشروع «تنمية وطن» لجميع البلديات بقيمة مليار ونصف المليار دينار. كما وقعت اتفاقية مع ائتلاف شركة «BFI» الصينية، لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات الطرق والنقل والمستشفيات.

وواصلت الحكومة على النهج نفسه بعد إقالة باشاغا، وتعيين أسامة حماد، الذي أعلن في نوفمبر الجاري اعتزام حكومته تنفيذ عدد من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة في الشرق، وعقدت مؤتمرًا دوليًا لهذا الغرض أوائل نوفمبر الجاري بحضور شركات دولية.

وأعلنت حكومة حماد، في 22 نوفمبر الجاري، اعتزامها تنفيذ مشروعات تنموية في مناطق الهلال النفطي خلال الفترة المقبلة، ومنها طريق بطول 20 كم في رأس لانوف، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة ومركز شرطة في بن جواد، بجانب رصف وصيانة الطرق بالهلال النفطي.

وفي يوليو الماضي، وجه حماد وزارة المواصلات بمنح الإذن للبدء في تنفيذ عدد من مشروعات الطرق في نطاق 15 بلدية بالمنطقتين الغربية والجنوبية.

ساسة يضعون العربة أمام الحصان
ويقول عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن حكومة الدبيبة «تعمل وكأنها حكومة مستقرة ودائمة، وأبرمت عقودا واتفاقيات محلية ودولية طويلة الأجل بما يخالف مهمتها الأساسية في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها».

بدورها، تشدد عضوة ملتقى الحوار السياسي، الزهراء لنقي، على أنه لا يمكن لحكومة الدبيبة «إبرام أي اتفاقات أو قرارات بما يُلقي التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية»، معتبرة أن أي اتفاقات توقع من تلك الحكومة تعد في حكم «العدم». وأشارت إلى أن ما تفعله الحكومة مخالف لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي التي جاءت بالسلطة التنفيذية.

وهكذا ظل ساسة ليبيا يضعون العربة أمام الحصان، الاقتصاد قبل السياسة، فأطلقوا شعاراتهم حول «عودة الحياة» و«تنمية الوطن»، قبل أن تتوحد إرادتهم في حكومة منتخبة تعيد لمؤسسات الدولة وحدتها واستقرارها، كي ينطلق قطار التنمية لإعمار ما خربه الانقسام السياسي على مدى عقد كامل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة

تقرير: الاحتلال اعتقل 3200 فلسطيني في الضفة منذ بدء العدوان على غزة
الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت

الشرطة الإسلامية في نيجيريا تكافح «بالحسنى» المحتوى «غير الأخلاقي» على الإنترنت
مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة

مدنيون أبطال.. استشهدوا أو أصيبوا وهم ينقذون ضحايا القصف الصهيوني على غزة
مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار الصناعية»

مسؤول عسكري أميركي: 90% من القنابل الإسرائيلية على قطاع غزة «موجهة بالأقمار ...
كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة

كاريكاتير خيري - نتنياهو يغرق في حرب غزة
وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح «آلام الماضي» خلال مهرجان مراكش
رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»

رقمنة المتحف الوطني في «صباح الوسط»
نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون

نوستالجيا التشكيلي عبدالمنعم بن ناجي في بيت اسكندر للفنون
الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

الآلاف يشاركون في مسيرة بلندن للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة
«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»

«ذاكرة الاستعمار ومستقبل تاريخنا» في العدد الثاني دورية «الغرفة 211»
كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة

كاريكاتير حليم - اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة
آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة

آلاف المشاركين في مسيرات حول العالم للتنديد بالعنف ضد المرأة
أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان

أطول ناطحة سحاب في مدينة «داخل المدينة» في اليابان
صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)

صور جوية تكشف الدمار المروع الذي خلفه الاحتلال في قطاع غزة (شاهد)
تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا

تشافي يطالب بتوقف دولي واحد سنويًا
راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»

راشد الزبير السنوسي يتألق شعرًا في «طبرق للكتاب»
برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني

برشلونة يفقد نقطتين ثمينتين بالتعادل مع رايو فاييكانو بالدوري الإسباني
هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني

هاري كين يحطم رقم غيرد مولر في الدوري الألماني
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالصور.. تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية
بالصور.. تركيب محطة كهرباء بخلية واحدة في الزاوية
رئيس جامعة طرابلس يقدم إحاطة بمطالب أعضاء هيئة التدريس إلى اللافي
رئيس جامعة طرابلس يقدم إحاطة بمطالب أعضاء هيئة التدريس إلى اللافي
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين وموظفين
اختلاسات ووقائع فساد بالجملة في فروع المصارف الليبية تطال مديرين ...
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز ...
المنفي يبحث مع وفد من الزنتان ملفات المصالحة والانتخابات والمنطقة الغربية
المنفي يبحث مع وفد من الزنتان ملفات المصالحة والانتخابات والمنطقة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)
جولة سياحية لأسر ناجية من «دانيال» في طرابلس (صور)...
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر «الكانيات»
قوة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة تعلن القبض على أحد عناصر ......
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر الجماعية
ضبط أحد عناصر «الكانيات» من المتورطين في قضايا المقابر ......
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي
الشهوبي يخطر الدبيبة بموعد استكمال مشروع مطار طرابلس العالمي...
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 جامعة عربية
بسبب عدم الاستقرار.. جامعتان ليبيتان في ذيل ترتيب أفضل 161 ......
المزيد
الدولار يكسر حاجز الـ6 دنانير في السوق الموازية
الدولار يكسر حاجز الـ6 دنانير في السوق الموازية...
قادربوه يؤكد ضرورة الالتزام بالمدد المحددة لتسليم مشروعات «عودة الحياة»
قادربوه يؤكد ضرورة الالتزام بالمدد المحددة لتسليم مشروعات ......
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا
البعثة الأممية تدعم حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء......
المنفي يبحث مع وفد من الزنتان ملفات المصالحة والانتخابات والمنطقة الغربية
المنفي يبحث مع وفد من الزنتان ملفات المصالحة والانتخابات ......
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم تتجاوز التصريحات
الانقسام يعرقل الإعمار والتنمية .. مشروعات «الحكومتين» لم ......
المزيد